La legge elettorale passa la destra è divisa

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, che ora passa al Senato. La maggioranza mostra divisioni evidenti, con tensioni tra gli alleati. La legge è stata approvata nonostante le divergenze, mentre il governo si appresta a discutere in Senato. Nessuna conferma di unità tra i partiti di maggioranza, che continuano a manifestare differenze sulle modalità di voto. La situazione politica resta incerta, con un Parlamento diviso sulla riforma.

Il governo al contrario La Camera approva la riforma elettorale che va in Senato: palesi tutte le tensioni in maggioranza, dove non c’è più fiducia tra alleati. Il leghista Molteni litiga con il ministro Lollobrigida che lo accusa di non aver votato le preferenze, mentre il Carroccio diserta il dibattito in Aula. I meloniani sorvegliano sul voto segreto, ma l’esecutivo teme l’eventuale parere della Consulta Il governo al contrario La Camera approva la riforma elettorale che va in Senato: palesi tutte le tensioni in maggioranza, dove non c’è più fiducia tra alleati. Il leghista Molteni litiga con il ministro Lollobrigida che lo accusa di non aver votato le preferenze, mentre il Carroccio diserta il dibattito in Aula. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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La legge elettorale passa alla CameraLa legge elettorale è stata approvata dalla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari.

Temi più discussi: La legge elettorale passa al Senato - IL LIVE DELLA GIORNATA; Legge elettorale, alla Camera via libera con 217 sì e 152 no. Lo Stabilicum ora passa al Senato; La nuova legge elettorale passa alla Camera e approda in Senato; Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze.

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La legge elettorale passa al Senato - IL LIVE DELLA GIORNATAI voti contrari sono stati 152, gli astenuti due. Il voto è stato segreto. Cartelli delle opposizioni in Aula: 'E' truffa, a casa' (ANSA) ... ansa.it

Nuova legge elettorale, via libera della Camera: 217 sì e 152 no, ora il testo passa al SenatoArriva il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Sono stati 217 i voti a favore, 152 quelli contro e due gli astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. alc ... tg.la7.it