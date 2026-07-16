La legge elettorale passa alla Camera

Da tv2000.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La legge elettorale è stata approvata dalla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Il testo ora passa al Senato per ulteriori esami.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Passa alla Camera la legge elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la legge elettorale passa alla camera
© Tv2000.it - La legge elettorale passa alla Camera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La legge elettorale passa alla Camera

Video La legge elettorale passa alla Camera

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale passa alla Camera: con 217 voti a favore e 152 contrari. Bagarre in AulaLa legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari, passando ora al Senato.

Legge elettorale, ok dalla Camera con voto segreto alla riforma, 217 sì, 152 no e 2 astenuti, il testo passa al SenatoLa Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale con un voto segreto, ottenendo 217 consensi, 152 contrari e 2 astenuti.

Temi più discussi: Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Legge elettorale: via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ciriani: Governo va avanti; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale: bocciato l’emendamento sulle preferenze. Decisivo un solo voto alla Camera.

camera la legge elettorale passaGoverno, approvata la legge elettorale alla Camera, ora testo passa al Senato. Cartelli delle opposizioni: Meloni a casa: news in direttaGoverno Meloni, cdx in crisi su legge elettorale: la maggioranza cerca di ricompattarsi dopo il voto segreto, asse FdI-Vannacci e via libera storico ai ... fanpage.it

camera la legge elettorale passaVia libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì, passa al SenatoI voti contrari sono stati 152, gli astenuti due. Il voto è stato segreto. Cartelli delle opposizioni in Aula: 'E' truffa, a casa' (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web