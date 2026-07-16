La legge elettorale passa alla Camera
La legge elettorale è stata approvata dalla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Il testo ora passa al Senato per ulteriori esami.
Passa alla Camera la legge elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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