La Lazio ha ingaggiato Bruno Galassi dal Real Madrid a titolo definitivo | il comunicato

Da justcalcio.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha annunciato l'acquisto di Bruno Galassi dal Real Madrid a titolo definitivo. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso un comunicato. Il trasferimento è stato completato e il giocatore si è unito al club per il proseguimento della stagione. La durata del contratto e i dettagli economici non sono stati resi noti. La notizia sta circolando con grande rapidità tra le fonti di settore.

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2026-07-17 16:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Bruno Galassi è ufficialmente un giocatore della Lazio. I biancocelesti hanno ingaggiato il difensore dal Real Madrid a titolo definitivo, con i Blancos che trattengono una percentuale sull’eventuale futura cessione. Il comunicato della Lazio “La SS Lazio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo e con percentuale sull’eventuale futura rivendita, i diritti sportivi delle giocatrici di calcio Bruno Galassi dal Real Madrid Club de Fútbol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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