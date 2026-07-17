La Lazio ha ingaggiato Bruno Galassi dal Real Madrid a titolo definitivo | il comunicato

Notizia in breve

La Lazio ha annunciato l'acquisto di Bruno Galassi dal Real Madrid a titolo definitivo. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso un comunicato. Il trasferimento è stato completato e il giocatore si è unito al club per il proseguimento della stagione. La durata del contratto e i dettagli economici non sono stati resi noti. La notizia sta circolando con grande rapidità tra le fonti di settore.