Inter Dumfries al Real Madrid | ufficiale il trasferimento a titolo definitivo

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esterno olandese dell’Inter è stato ceduto al Real Madrid a titolo definitivo dopo l’attivazione della clausola rescissoria. Con la maglia nerazzurra ha disputato 207 partite, segnato 27 gol e fornito 28 assist, contribuendo a vincere 8 trofei. Il trasferimento è stato annunciato dal club italiano.

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Il club nerazzurro ha annunciato la cessione dell’esterno olandese ai Blancos dopo l’attivazione della clausola rescissoria. Con l’Inter ha collezionato 207 presenze, 27 gol, 28 assist e 8 trofei. Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata anche la comunicazione dell’Inter, che ha annunciato sul proprio sito il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno olandese. Il trentenne lascia così il club nerazzurro dopo quattro stagioni e si prepara a cominciare una nuova avventura alla corte dei Blancos di José Mourinho. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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