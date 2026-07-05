Inter Dumfries al Real Madrid | ufficiale il trasferimento a titolo definitivo

L’esterno olandese dell’Inter è stato ceduto al Real Madrid a titolo definitivo dopo l’attivazione della clausola rescissoria. Con la maglia nerazzurra ha disputato 207 partite, segnato 27 gol e fornito 28 assist, contribuendo a vincere 8 trofei. Il trasferimento è stato annunciato dal club italiano.

Il club nerazzurro ha annunciato la cessione dell’esterno olandese ai Blancos dopo l’attivazione della clausola rescissoria. Con l’Inter ha collezionato 207 presenze, 27 gol, 28 assist e 8 trofei. Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata anche la comunicazione dell’Inter, che ha annunciato sul proprio sito il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno olandese. Il trentenne lascia così il club nerazzurro dopo quattro stagioni e si prepara a cominciare una nuova avventura alla corte dei Blancos di José Mourinho. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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DUMFRIES AL REAL MADRID UFFICIALE!

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