Funzionari sanitari federali e statali stanno indagando su Taco Bell, sospettata di essere collegata a un’epidemia di parassiti che ha colpito migliaia di persone negli Stati Uniti. La catena di fast-food è sotto scrutinio dopo segnalazioni di casi di infezioni provenienti da diversi stati. Le autorità stanno raccogliendo campioni e analizzando i dati per accertare eventuali collegamenti tra i pasti serviti e i casi di infezione. Nessuna comunicazione ufficiale sulla responsabilità della catena è stata ancora rilasciata.

Funzionari sanitari federali e statali starebbero indagando se Taco Bell possa essere collegata a un’epidemia multistatale di parassiti che ha colpito migliaia di persone negli Stati Uniti. L’indagine fa seguito a un’epidemia nazionale di ciclosporiasi, una malattia intestinale causata dal parassita microscopico Cyclospora cayetanensis. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il parassita contamina tipicamente la frutta e la verdura fresca e può causare diarrea acquosa con evacuazioni frequenti, e talvolta esplosive. Le autorità ritengono che la lattuga sia la fonte più probabile dell’epidemia, ma non hanno ancora identificato un produttore o fornitore specifico responsabile. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Usa: Catena fast-food Taco Bell sotto inchiesta

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U.S. Fast-Food & Coffee Chains by Store Count

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