Negli Stati Uniti si sta diffondendo un’epidemia di ciclosporiasi, infezione intestinale causata da un parassita. I sintomi più evidenti sono attacchi improvvisi e intensi di diarrea. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle fonti di contaminazione, concentrandosi su frutta e verdura. Nessuna informazione ufficiale sulle aree più colpite o sui metodi di trasmissione.

Gli Usa sono alle prese con un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale provocata da un parassita caratterizzata da attacchi forti e improvvisi di diarrea. Migliaia i casi segnalati. Bassetti ha spiegato che per prevenire l’infezione “bisogna lavare accuratamente i prodotti sotto acqua corrente e strofinare quelli a buccia più dura”. I numeri ufficiali dell'epidemia di ciclosporiasi negli Usa Cos'è la ciclosporiasi, cause, sintomi e prevenzione Il commento di Bassetti sull'epidemia di ciclosporiasi negli Usa I numeri ufficiali dell’epidemia di ciclosporiasi negli Usa Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha diffuso una nota ufficiale sull’epidemia di ciclosporiasi che sta coinvolgendo gli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ciclosporiasi negli Usa, diarrea tra i sintomi dell'epidemia causata da un parassita: fari su frutta e verdura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cyclospora parasitic infection outbreak causing 'explosive' diarrhea in 18 states

Notizie e thread social correlati

Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acutaNegli Stati Uniti si registrano migliaia di casi di diarrea acuta causati da un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale provocata da un...

Oltre cento passeggeri isolati con vomito e diarrea su nave da crociera nei caraibi: epidemia di norovirusOltre cento passeggeri si sono trovati isolati a bordo di una nave da crociera nei Caraibi a causa di un’epidemia di norovirus.

Temi più discussi: Ciclosporiasi, casi in aumento negli Usa: oltre 170 segnalati in Michigan; Ciclosporiasi: impennata di casi negli USA; Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acuta; Ciclosporiasi: che cos'è l'infezione intestinale che sta circolando negli Usa.

Oggi ho scoperto la ciclosporiasi, un parassita che causa diarrea e che è in aumento negli Stati Uniti. reddit

Tra i tanti errori commessi da Robert #Kennedy Jr, l’ultimo è l’aver sciolto la Divisione CDC che si occupava delle malattie parassitarie Dopo questa decisione geniale, un parassita sta causando enormi problemi di diarrea in tutti gli Stati Uniti Questo parassita x.com

Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acutaMigliaia di persone in almeno 30 stati hanno un’infezione causata da un parassita preso mangiando vegetali crudi ... ilpost.it

USA, mille persone colpite da diarrea esplosiva a causa di un parassita: ignota la fonte della ciclosporiasiNegli Stati Uniti circa mille persone sono state colpite da un'infezione intestinale che provoca diarrea acquosa, frequente ed esplosiva, la ciclosporiasi ... fanpage.it