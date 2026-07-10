Milinkovic-Savic, attualmente al Napoli, potrebbe trasferirsi in Inghilterra. L’Hull City ha manifestato interesse per il portiere serbo, che era nel mirino della Juventus. La trattativa non è ancora definita, ma il giocatore si allontana dall’ipotesi di approdare in bianconero. Nessun dettaglio su eventuali accordi o cifre coinvolte.

di Luca Fiore Milinkovic Savic, obiettivo della Juve per la porta, potrebbe lasciare il Napoli direzione Inghilterra con l’Hull City che ha mostrato interesse per il serbo. Le strategie per la porta della Juventus sembrano prendere una nuova e definitiva direzione. Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore classe 1997 e perno della nazionale serba, pare ormai destinato a uscire dai radar della dirigenza bianconera. Il giocatore, attualmente in forza al Napoli, sta attirando su di sé forti attenzioni internazionali, allontanando l’ipotesi di un suo passaggio alla corte della Vecchia Signora. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il futuro sportivo del gigante serbo potrebbe presto parlare inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic si allontana dalla Juventus: interesse dalla Premier per l’obiettivo bianconero. La situazione

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