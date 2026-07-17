La giornalista e Premio Nobel per la pace Maria Ressa lancia l’allarme sui rischi dell’IA | Il colpo di Stato tecnologico è già avvenuto
Durante un evento nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, una giornalista e Premio Nobel per la pace ha dichiarato che il cosiddetto “colpo di Stato tecnologico” si è già verificato, mettendo in guardia sui rischi legati all’intelligenza artificiale. La relatrice ha sottolineato come le tecnologie digitali possano rappresentare una minaccia per la libertà di espressione e la stabilità politica. La discussione si è svolta nell’ambito di una conferenza internazionale dedicata all’intelligenza artificiale e alle armi nucleari.
Ospite della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che si è svolta nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Maria Ressa, giornalista e Premio Nobel per la pace nel 2021 per i suoi sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione, lancia l’allarme sui pericoli derivanti dall’Intelligenza Artificiale. Intervistata da La Repubblica, la reporter punta il dito sui social media, le prime piattaforme a “utilizzare l’IA su larga scala. E conosciamo?gli effetti negativi: distribuiscono informazioni prive di integrità, diffondono le bugie?più velocemente dei fatti, premiano il peggio dell’umanità. E la situazione sta per peggiorare”. 🔗 Leggi su Tpi.it
How to be courageous with Nobel Peace Laureate Maria Ressa
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