La giornalista e Premio Nobel per la pace Maria Ressa lancia l’allarme sui rischi dell’IA | Il colpo di Stato tecnologico è già avvenuto

Notizia in breve

Durante un evento nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, una giornalista e Premio Nobel per la pace ha dichiarato che il cosiddetto “colpo di Stato tecnologico” si è già verificato, mettendo in guardia sui rischi legati all’intelligenza artificiale. La relatrice ha sottolineato come le tecnologie digitali possano rappresentare una minaccia per la libertà di espressione e la stabilità politica. La discussione si è svolta nell’ambito di una conferenza internazionale dedicata all’intelligenza artificiale e alle armi nucleari.