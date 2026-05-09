IA Vance convoca Musk e Altman | allarme sui rischi sistemici

Il responsabile di un'agenzia governativa ha convocato i rappresentanti di due aziende tecnologiche per discutere dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Durante l'incontro sono state poste domande sul possibile impatto del modello Mythos sulle banche locali negli Stati Uniti e sul motivo per cui alcuni politici repubblicani stanno modificando la loro posizione sulla regolamentazione dell’IA. L’evento si è svolto in un contesto di crescente attenzione pubblica ai pericoli associati a questa tecnologia.

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