La Premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, è stata rilasciata su cauzione per motivi di salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali e la donna si trova ora in libertà provvisoria. La sua detenzione aveva attirato attenzione internazionale, e ora si attende di conoscere eventuali ulteriori sviluppi legali o giudiziari.

La premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, detenuta in Iran dallo scorso dicembre, è stata rilasciata su cauzione dalle autorità della Repubblica islamica perché afflitta da gravi problemi di salute, e ieri è stata trasferita nella capitale Teheran “per essere curata dalla équipe medica” che l’ha sempre seguita. La notizia è stata confermata sia in un post pubblicato social dal suo avvocato in Iran Mostafa Nili sia da una nota diramata dalla Fondazione Narges Mohammadi, secondo cui “dopo 10 giorni di ricovero” in un ospedale della provincia nord-occidentale di Zanjan dove era detenuta, la donna “ha ottenuto una sospensione condizionale della pena per motivi di salute dietro pagamento di una cospicua cauzione”, il che ha permesso di trasferire l’attivista in ambulanza all’ospedale Pars della capitale.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Iran ha rilasciato su cauzione la Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi per motivi di salute

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