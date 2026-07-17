Il generale Vannacci sembra avvicinarsi a un gruppo di figure legate a movimenti di estrema destra, tra cui esponenti di gruppi come Veneto Fronte Skinheads e figure associate a Castellino e Fiore. Questa rete viene definita come una “galassia nera” e si trova oltre i confini di Futuro nazionale. La presenza di questi personaggi indica un coinvolgimento con ambienti di destra radicale. Non sono stati forniti dettagli su attività specifiche o rapporti tra Vannacci e questi gruppi.

C’è un mondo a destra di Futuro nazionale, la cosiddetta galassia nera, a cui Roberto Vannacci sta guardando con interesse. Per accrescere il proprio consenso, per poter contare su persone che fanno politica da anni – aspetto non trascurabile per un partito “leggero”, nato sostanzialmente senza basi – e, soprattutto, perché non ci sia un’alternativa “più autentica” al proprio movimento. Ed ecco allora che ben prima di febbraio, vale a dire dal momento in cui è stato lanciato FnV, gli abboccamenti si susseguono senza soluzione di continuità. Gruppi di neofascisti – e persino neonazisti – cercano il generale. E lui fa lo stesso: li valuta, talvolta li fa entrare, in altri casi aspetta che siano loro a decidere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La galassia nera per Vannacci, da Castellino a Fiore passando per il Veneto Fronte Skinheads: così il generale arruola gli esponenti della destra estrema

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