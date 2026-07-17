Il parlamento francese ha approvato una legge per definire il confine con i Paesi Bassi sull’isola di Saint-Martin. La decisione arriva dopo quattro secoli di dispute e incertezza sulla delimitazione territoriale. La nuova normativa prevede la collaborazione tra i due Paesi per tracciare i confini dell’isola caraibica. La ratifica rappresenta la conclusione di un processo iniziato nel XVII secolo, che ora si conclude con un accordo formale.

Ci sono voluti quattro secoli, ma alla fine Saint-Martin ha ottenuto una sicurezza in più. Giovedì, il parlamento francese ha approvato una legge per tracciare, insieme ai Paesi Bassi, il confine della piccola isola caraibica, rimasto indefinito per quasi quattrocento anni. L’atollo, che si trova a circa duecento chilometri a est di Porto Rico, è suddiviso in due parti. Da una parte, infatti, c’è la collettività d’oltremare francese Saint-Martin, parte dell’ Unione Europea. Dall’altra, invece, Sint Maarten, uno Stato autonomo che, almeno formalmente, appartiene all’Olanda, ma non all’UE. La divisione dell’isola fra le due potenze europee venne formalizzata nel lontano 1648, attraverso il trattato di Concordia che, tuttavia, non aveva mai fissato un confine vero e proprio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Francia ha ratificato un accordo per mettere fine alla disputa con i Paesi Bassi sul confine dell’isola di Saint-Martin

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