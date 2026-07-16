Il parlamento francese ha approvato una legge per definire un confine con i Paesi Bassi, stabilendo un limite che era rimasto indefinito per quasi 400 anni. La ratifica di questo accordo segna la conclusione di una disputa territoriale durata secoli. La nuova normativa ufficializza i confini tra i due paesi, mettendo fine a una questione mai definitivamente risolta nel corso dei secoli. La legge è stata approvata giovedì e ora diventa effettiva.

Giovedì il parlamento francese ha approvato una legge per fissare un confine con i Paesi Bassi che era rimasto indefinito per quasi 400 anni. Riguarda la piccola isola caraibica di Saint-Martin, circa 200 chilometri a est di Porto Rico, che è suddivisa in due parti: la collettività d’oltremare francese Saint-Martin, che fa parte dell’Unione Europea; e Sint Maarten, uno stato autonomo che formalmente fa parte dei Paesi Bassi, ma non dell’Unione Europea. La divisione dell’isola fra Francia e Paesi Bassi venne formalizzata nel 1648, con il trattato di Concordia. Il confine però non era mai stato stabilito esattamente. Le due parti dell’isola non sono delimitate da una frontiera vera e propria, e le persone possono circolare liberamente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Francia ha ratificato un accordo per mettere fine a una disputa su un confine con i Paesi Bassi, dopo quasi 400 anni

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