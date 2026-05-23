Durante una conference call con Donald Trump, i leader arabi hanno chiesto di portare avanti l’accordo con l’Iran per porre fine alla guerra. La richiesta è stata condivisa da tutti i partecipanti, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di stabilizzare la regione attraverso un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna dichiarazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sui prossimi passi.

Tutti i leader arabi che hanno partecipato alla conference call con Donald Trump gli hanno chiesto di procedere con l’accordo per mettere fine alla guerra. Lo riporta Axios, citando due fonti informate sulla telefonata. "Il messaggio di tutti è stato: per favore, fermate la guerra per il bene dell’intera regione», ha dichiarato una fonte regionale. Secondo la stessa fonte, i mediatori sperano di concludere l'accordo quadro di una pagina e di annunciarlo domenica, per poi avviare i negoziati su un accordo dettagliato entro pochi giorni dall’annuncio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Axios, tutti i leader arabi hanno chiesto a Trump di procedere con l'accordo per mettere fine alla guerra con l'Iran

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