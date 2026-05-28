La Spagna ha bloccato Polymarket, aggiungendosi ad altri paesi che hanno adottato la stessa misura. La decisione deriva da una disputa in corso riguardo al più grande “mercato” di scommesse di questo tipo. La mossa segue altre restrizioni adottate a livello internazionale, senza specificare le motivazioni ufficiali. La piattaforma di scommesse online rimane quindi inaccessibile in quel paese, mentre si prosegue con le valutazioni legali e regolamentari.

Questa settimana la Spagna è diventata l’ultimo paese a bloccare Polymarket, una piattaforma di mercato predittivo su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. Polymarket è diventata molto famosa negli ultimi mesi per grossi casi di sospetto insider trading, cioè scommesse truffaldine. Oltre a Polymarket, la più nota, la Spagna ha vietato anche un’altra piattaforma simile, Kalshi. Polymarket è già bloccata in Italia, Francia, Indonesia e più di 30 paesi nel mondo. Paradossalmente, pur essendo una piattaforma statunitense e avendo una grossa diffusione negli Stati Uniti, è vietata anche in molti stati americani. Quasi tutti i divieti – compreso quello spagnolo – riguardano la natura di Polymarket. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anche la Spagna ha bloccato Polymarket

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Il sito su cui puoi scommettere su TUTTO: Polymarket

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