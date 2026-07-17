La foto che sembra un film | Messi faceva il bagnetto a Lamine Yamal da neonato oggi si sfidano in campo

Nella foto, un neonato riceve un bagnetto da Lionel Messi, ancora bambino. Oggi, anni dopo, i due si affrontano in campo, con Messi ormai considerato uno dei più grandi calciatori di sempre e il bambino cresciuto in un talento eccezionale. La scena, che sembra uscita da un film, mostra il passaggio del tempo tra un’immagine di intimità e la rivalità sportiva.

Per milioni di appassionati di calcio sembra una foto uscita dritta da un film. Da una parte un giovanissimo Lionel Messi, ancora lontano dal diventare una leggenda assoluta; dall’altra un neonato destinato a trasformarsi, anni dopo, in uno dei talenti più straordinari del calcio mondiale. Lo scatto che ritrae Messi mentre tiene in braccio e fa il bagno al piccolo Lamine Yamal è tornato virale perché racconta l’incontro tra due generazioni destinate a lasciare il segno. Dietro quella fotografia, però, non c’è alcuna trovata pubblicitaria, bensì una storia di beneficenza, casualità e coincidenze incredibili.??????????????????-???????????????: Many people have wondered how five-month-old Lamine Yamal, born into an ordinary, working-class family with no influential football connections, ended up in a photoshoot with Lionel Messi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

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