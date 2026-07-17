La finale della Coppa del Mondo sarà trasmessa sia su ITV che sulla BBC, portando gli appassionati a seguire la preparazione su un canale e la partita sull’altro. La scelta di alternare le trasmissioni permette di seguire entrambi gli aspetti dell’evento. In un pensiero passato, si è considerato di passare la serata a guardare la finale, ma si è deciso di dividere la visione tra i due canali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mi è passato per la mente, anche se per un attimo, che avrei potuto trascorrere la domenica sera guardando l’Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo. La semifinale di mercoledì era già agli ultimi 10 minuti e l’Inghilterra stava per raccogliere i frutti del congelamento sotto i fari dell’Argentina. Erano ancora sull’1-0 quando il mio sogno ad occhi aperti è stato scacciato dal mio cervello dalla consapevolezza che l’Inghilterra non avrebbe semplicemente concesso, ma non sarebbe riuscita ad arrivare ai tempi supplementari. Così breve è stato il momento in cui ho osato credere che avrei mangiato la mia cena domenicale a base di calcio con lo stesso entusiasmo che avrei avuto se l’Inghilterra fosse stata eliminata settimane fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La finale della Coppa del Mondo è trasmessa sia su ITV che sulla BBC: ecco perché guarderò la preparazione su uno, poi la partita su un altro

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Lo stadio della finale dei MONDIALI che fa tanto discutere

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