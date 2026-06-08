ascolta la coppa del mondo 2026 su bbc radio 5 in diretta da qualsiasi parte del mondo

È stato annunciato che la Coppa del Mondo 2026 sarà la più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti e 104 partite distribuite tra Stati Uniti, Messico e Canada. La competizione si svolgerà su più nazioni, coinvolgendo un numero superiore rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione in diretta sarà disponibile su BBC Radio 5, permettendo agli ascoltatori di tutto il mondo di seguire l’evento.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Coppa del Mondo 2026 promette di essere l’edizione più grande di sempre del torneo, con 48 squadre che si sfideranno in 104 partite negli Stati Uniti, Messico e Canada. QuattroQuattroDue ti porta tutti i dettagli su come ascoltare il torneo da qualsiasi parte del mondo. Come ascoltare i Mondiali 2026: le informazioni chiave Con un massimo di sei partite al giorno a causa della differenza oraria, è più importante che mai avere una serie di voci affidabili e informative che ti guidino attraverso la Coppa del Mondo. La buona notizia è questa BBC Radio 5 in diretta E parlare di SPORT sarà trasmesso in diretta dal Nord America, con tutti i commenti e le analisi degli esperti di cui hai bisogno per rimanere aggiornato sulle grandi storie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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