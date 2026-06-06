Nella corsa agli ascolti della Coppa del Mondo del 2026, BBC e ITV si sfidano per conquistare il pubblico televisivo. La sfida riguarda due emittenti principali che trasmetteranno le partite, con attenzione ai risultati di share e copertura. La competizione si svolge in un momento in cui ogni quattro anni il calcio si accompagna a un’altra grande manifestazione sportiva. La gara tra le due reti si gioca sul fronte degli ascolti televisivi.

2026-06-06 10:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ogni quattro anni, una seconda competizione si affianca al calcio. Mentre le squadre si combattono sul campo, BBC e ITV si contendono la tua attenzione, e la battaglia per il pubblico della Coppa del Mondo 2026 rappresenterà un altro capitolo tra i giganti della TV. Entrambe le emittenti detengono i diritti del Regno Unito per tutte le 104 partite, tutte trasmesse in chiaro. Il torneo si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio, coprendo 39 giorni, tre paesi e fusi orari che spingeranno le partite in ritardo oltre le 4 del mattino nel Regno Unito. All’interno di questo mandato condiviso, tuttavia, stanno emergendo due strategie di trasmissione molto diverse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - BBC o ITV: chi vincerà la guerra degli ascolti della Coppa del Mondo?

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The Stolen Girl Now On ITVX Disappearances can be Deceptive

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