La Fifa ha deciso di far pagare 70 euro per assistere alla conferenza stampa pre-finale, senza possibilità di fare domande. La misura riguarda l’accesso all’evento, che prima era gratuito e aperto ai giornalisti presenti. La decisione è stata comunicata senza eccezioni e si applica esclusivamente all’ingresso per la conferenza. Nessuna modifica è stata annunciata per le altre attività legate alla copertura dell’evento.

Unica parola d’ordine: monetizzare. Da che mondo è mondo, le conferenze stampa sono gratis e aperte ai giornalisti che si trovano lì per lavoro e diffondere ai media il frutto del loro lavoro. Nel Mondiale delle polemiche, la Fifa non vuole farsi mancare proprio nulla e chiudere in bellezza: la conferenza stampa di vigilia della finalissima, Spagna-Argentina, sarà aperta ai tifosi per la modica cifra di 70 euro per gli adulti e 30 euro per i più piccoli. L’evento di venerdì. Infatti, gli appassionati che desiderano assistere alla conferenza stampa ufficiale della finale dei Mondiali, venerdì 17 luglio 2026 al Javits Center di New York, dovranno sborsare 81,54 dollari (circa 70 euro) per un biglietto giornaliero per adulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ultima trovata della Fifa: 70 euro per assistere (e non fare domande) alla conferenza stampa pre-finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fifa, altra trovata: 70 euro per andare alla conferenza di Infantino, 150 per una foto con le stelleA New York, i tifosi possono partecipare alla vigilia della finale, pagando 70 euro per assistere alla conferenza di Infantino.

Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter LIVE: le parole del tecnico alla vigilia della finale di Coppa ItaliaIl tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, commentando la preparazione della squadra e le sfide attese contro la...

Temi più discussi: Mondiali di calcio, dal Parlamento europeo denunce per le pressioni di Trump sulla FIFA; Fino a 2.600 euro per una zolla di terra della finale dei Mondiali: la trovata della Fifa; Haaland dimostra che è il mondiale dei supereroi, non delle squadre. Brasile, Ancelotti non ha colpe. La Fifa sì. Top e flop; Klopp dice sì: sarà lui il nuovo ct della Germania.

Fino a 2.600 euro per una zolla di terra della finale dei Mondiali: la trovata della Fifa x.com

L’ultima trovata della Fifa: 70 euro per assistere (e non fare domande) alla conferenza stampa pre-finalePrezzi più elevati per chi vorrà scattare un selfie con i grandi nomi del calcio: ecco cosa accadrà venerdì 17 luglio e quando può costare un biglietto per la finale Spagna-Argentina ... ilgiornale.it

[Misc] Kantai Collection & la Coppa del Mondo FIFA reddit

Mondiali di calcio, dal Parlamento europeo denunce per le pressioni di Trump sulla FIFAL'europarlamentare de Masi (NI) contro le ingerenze di Trump nei mondiali di calcio: Distorsione già vista con i dazi e prezzi dell'energia ... eunews.it