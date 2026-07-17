La febbre del mondo è un sintomo

Sono state registrate temperature vicine ai cinquanta gradi, con incendi che hanno devastato vaste aree. I mari sono aumentati di temperatura, contribuendo alla crisi climatica. I ghiacciai si stanno riducendo rapidamente, mentre fenomeni meteorologici estremi, un tempo rari, si verificano con maggiore frequenza. Questi eventi sono stati osservati come parte di un trend crescente negli ultimi anni.

Temperature che sfiorano i cinquanta gradi, incendi che divorano intere regioni, mari sempre più caldi, ghiacciai che arretrano, fenomeni atmosferici estremi che fino a pochi anni fa chiamavamo «eccezionali» e che oggi sembrano diventati la regola.Abbiamo satelliti, modelli matematici, sensori, algoritmi. Misuriamo tutto. Sappiamo con precisione crescente perché il pianeta si sta scaldando. La comunità scientifica è concorde nell’indicare nelle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane la causa principale del cambiamento climatico. Negarlo, ormai, sarebbe irresponsabile.Eppure, l’impressionante sviluppo tecnologico della nostra specie sembra essere inversamente proporzionale all’evoluzione della nostra consapevolezza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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105° Fever, a Bullseye Rash, and a 3-Year Fight With Lyme

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