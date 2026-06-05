Febbre da paradiso | la classifica delle spiagge più belle del mondo parla italiano

Notizia in breve

Una classifica delle spiagge più belle del mondo include alcune località italiane. La lista è stata pubblicata da un sito specializzato e si basa su recensioni e valutazioni di viaggiatori. Tra le spiagge menzionate, alcune si trovano in Italia, riconosciute per la loro bellezza e caratteristiche. La classifica si concentra su aspetti come il paesaggio, la qualità delle acque e l’ambiente circostante. Nessuna località italiana occupa il primo posto, ma diverse sono tra le preferite dagli utenti.