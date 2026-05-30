Life&People.it L’aria di queste collezioni può profumare di salsedine, di incenso, di pietra antica; tutto dipende da coordinate geografiche che vengono scelte per la loro presentazione. Coordinate che si allungano e sfumano leggere in sogni che richiamano il concetto stesso di vacanza e tempo libero. Va ricordato infatti che la moda ha ormai abbandonato da tempo il perimetro delle capitali a favore di un nomadismo più spettacolare e, di conseguenza, esclusivo. Domandandosi cosa sono le sfilate cruise si scopre un universo in cui l’abito diviene storia e pretesto narrativo per vendere un miraggio, un frammento di una vita inarrivabile – e forse proprio per questo tra le più belle che si possono immaginare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La febbre delle sfilate Cruise: la moda che porta dall’altra parte del mondo

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