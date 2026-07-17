La famiglia Leroy | tutto quello che c’è da sapere sul film

La famiglia Leroy: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La famiglia Leroy, film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Louisa Baruk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Christophe e Sandrine sono stati innamorati, e con i figli Bastien e Lorelei hanno costruito la famiglia Leroy, con una casetta nella Borgogna, un cane, e una serie di sogni più o meno realizzati. Ma a poco a poco il lavoro (lui noleggiatore d’auto, lei impiegata in un’agenzia di viaggi) e il logorio della vita quotidiana li hanno allontanati, e in particolare Christophe è sempre più assente e più impaziente con la moglie e i figli. 🔗 Leggi su Tpi.it

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