La rivolta delle ex | tutto quello che c’è da sapere sul film
Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film del 2009 “La rivolta delle ex”, diretto da Mark Waters. La pellicola vede nel cast Matthew McConaughey e Jennifer Garner. La trama si concentra su un fotografo che si trova a dover affrontare le sue ex fidanzate. Il film è disponibile anche in streaming.
La rivolta delle ex: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 5 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), film del 2009 diretto da Mark Waters ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il film è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, una sua vecchia fiamma. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Domenica 5 luglio, i film in chiaro in prima serata: alle 21,20 su Italia 1 La rivolta delle ex (2009) alle 21,10 su Canale 20 Contagion (2011) alle 21,15 su Rai 4 (c. 21) Paradise Beach - Dentro l'incubo (2016) alle 21,10 su Iris (c. 22) Interceptor - Il guerriero facebook
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