La sala professori | tutto quello che c’è da sapere sul film

La sala professori: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La sala professori (Das Lehrerzimmer), film drammatico tedesco del 2023 diretto da?lker Çatak che è stato candidato per rappresentare la Germania nella categoria dell’Oscar al miglior film in lingua straniera nell’edizione 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella classe della giovane e idealista insegnante Carla Nowak, gli studenti nell’ultimo periodo vengono spesso assillati dagli altri professori, intenzionati a scovare l’identità dell’alunno che avrebbe compiuto alcuni piccoli furti verificatisi nella sala professori. 🔗 Leggi su Tpi.it

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