In prima serata su Rai 3 arriva La famiglia Leroy, la commedia francese diretta da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg e José Garcia. Scopri la trama, il cast, la durata e le curiosità sul film. La famiglia Leroy va in onda stasera, venerdì 17 luglio, su Rai 3 in prima visione alle 21:10. Il film diretto da Florent Bernard, è una commedia francese che racconta una crisi familiare attraverso un viaggio on the road tra ricordi, emozioni e momenti esilaranti. Al centro della storia c'è una coppia arrivata al limite: Sandrine e Christophe cercano di capire se il loro amore può ancora essere salvato, coinvolgendo anche i due figli adolescenti in un ultimo tentativo di ritrovare ciò che li ha uniti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La famiglia Leroy stasera su Rai 3: trama, cast e durata della commedia francese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: The Deep Dark stasera su Rai 4: trama, cast e durata dell'horror francese

Omicidi a Les Saintes stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller franceseSu Rai 2 va in onda “Omicidi a Les Saintes”, un tv movie francese che apre il ciclo ‘Nel segno del giallo’.

Temi più discussi: RAI 3 - Quotidiano Nazionale; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 17 luglio; I film in TV stasera (17 luglio): c'è il classico di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi; Terapia di famiglia, una commedia dell’equivoco leggera e irriverente, con la star Christian Clavier.

Un weekend per superare il dolore della separazione: su Rai 3 La famiglia LeroyIn onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, La famiglia Leory esplora la difficile ricerca di equilibrio di una famiglia di fronte a una separazione ... iodonna.it

La famiglia Leroy, trama e cast del film con Charlotte Gainsbourg stasera in tvUna coppia in crisi, due figli adolescenti e un viaggio nella memoria come ultima carta da giocare. Sono gli ingredienti de La famiglia Leroy (titolo originale Nous, les Leroy), la commedia francese d ... tg24.sky.it