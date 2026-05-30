Su Rai 2 va in onda “Omicidi a Les Saintes”, un tv movie francese che apre il ciclo ‘Nel segno del giallo’. La trama si concentra su una festa in maschera che si conclude con un omicidio, dando il via a un’indagine che coinvolge segreti, amori passati e rivelazioni. La durata del film non è specificata.

Su Rai 2 arriva Omicidi a Les Saintes, il tv movie che inaugura il ciclo 'Nel segno del giallo'. Una festa in maschera finisce in omicidio e dà il via a un'indagine tra segreti, amori passati e rivelazioni. Stasera 30 maggio su Rai 2 torna l'appuntamento con il grande giallo estivo di Nel segno del giallo, la rassegna di tv movie crime che da oltre trent'anni accompagna il pubblico della rete. Ad aprire la nuova stagione è il thriller francese Omicidi a Les Saintes una storia ambientata su un'isola dove una festa esclusiva si trasforma improvvisamente in un caso di omicidio destinato a sconvolgere l'intera comunità. Tra indagini difficili, segreti sepolti e legami del passato che riemergono, il caso porterà il protagonista a confrontarsi non solo con un assassino, ma anche con la propria storia personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Omicidi a Les Saintes stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller francese

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The Bride's Revenge | THRILLER | Full Movie in English

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