Mario Roggero si è consegnato al carcere di Bollate a Milano, scegliendo di restare con la famiglia prima di iniziare a scontare la pena. La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi. Contestualmente, è stato avviato l’iter per la richiesta di grazia, in risposta a un atto presentato dall’autorità competente. Roggero aveva inizialmente valutato di costituirsi subito, ma ha deciso di aspettare prima di entrare in carcere.

Mario Roggero si è costituito in queste ore presso il carcere di Bollate a Milano. Nonostante l’intenzione iniziale di volersi costituire immediatamente, ha preferito restare il più possibile insieme alla famiglia prima di iniziare a scontare la sua pena in attesa dell’agognata grazia, ora che la condanna è diventata definitiva a 14 anni e 9 mesi. “Penso di subire un'ingiustizia, ma ho ancora speranza. Io me l'aspetterei la grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato la richiesta, chiedendo anche una sospensione temporanea della pena. Passo il testimone agli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia, andremo davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dopodiché vedremo”, ha dichiarato varcando i cancelli della casa circondariale alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La domanda e l’atto di Nordio: avviato l’iter per la grazia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La domanda della moglie e l’istruttoria di Nordio: avviato l’iter per la graziaUn uomo si è costituito nel carcere di Bollate a Milano, dopo aver deciso di attendere prima di entrare in cella, preferendo restare con la famiglia.

Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: “Attende ordine di carcerazione”. Nordio avvia l’iter per la grazia al gioielliereMario Roggero non si è ancora costituito, aspettando l’ufficializzazione della richiesta di carcerazione.

Temi più discussi: Roggero, Nordio ricevuto al Colle: Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia; Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Mattarella ha bacchettato Nordio su come funziona la grazia; Mattarella si fa sentire con Nordio. Il ministro convocato dopo l'istruttoria sulla grazia a Roggero (invocata dalle destre).

E adesso #Nordio non c’entra più. E adesso @Quirinale la palla passa a Lei. Attendiamo Sue. #Grazia #Roggero #IostoconRoggero #DomandadiGrazia . x.com

Roggero, avviato l’iter per la grazia: la domanda della moglie e l’istruttoria di NordioIl gioielliere si è costituito a Bollate dopo la condanna definitiva. La difesa chiede anche il differimento della pena, mentre la Lega valuta nuove iniziative ... ilgiornale.it

Governo Meloni, cdx lavora sulla legge elettorale, Nordio ignora Mattarella e avvia l’istruttoria per la grazia a Roggero: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il flop sulla legge elettorale: la maggioranza prova a ricompattarsi dopo aver approvato la riforma ... fanpage.it