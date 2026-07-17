Un uomo si è costituito nel carcere di Bollate a Milano, dopo aver deciso di attendere prima di entrare in cella, preferendo restare con la famiglia. La condanna definitiva, di 14 anni e 9 mesi, è stata confermata. Nel frattempo, la moglie ha presentato una richiesta di grazia, che sta entrando nella fase di esame. L’iter per la concessione della grazia è stato avviato, con l’istruttoria affidata a un pubblico ministero.

Mario Roggero si è costituito in queste ore presso il carcere di Bollate a Milano. Nonostante l’intenzione iniziale di volersi costituire immediatamente, ha preferito restare il più possibile insieme alla famiglia prima di iniziare a scontare la sua pena in attesa dell’agognata grazia, ora che la condanna è diventata definitiva a 14 anni e 9 mesi. “Penso di subire un'ingiustizia, ma ho ancora speranza. Io me l'aspetterei la grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato la richiesta, chiedendo anche una sospensione temporanea della pena. Passo il testimone agli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia, andremo davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dopodiché vedremo”, ha dichiarato varcando i cancelli della casa circondariale alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La domanda della moglie e l’istruttoria di Nordio: avviato l’iter per la grazia

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