Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si sarebbe costituito nel carcere di Fossano. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia. La decisione di Roggero di presentarsi in carcere è stata confermata da fonti ufficiali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva ieri.

Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria si sarebbe costituito, secondo quanto apprende LaPresse, nel carcere di Fossano. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero, mentre i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc, Maie-Centro Popolare hanno avviato da stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia

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