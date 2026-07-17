Dal 1982, ogni finale mondiale ha visto almeno un giocatore in campo proveniente dall’Inter. Quest’anno, Lautaro Martinez rappresenta ancora una volta questa tradizione, aggiungendo un nuovo capitolo a una serie iniziata quasi 40 anni fa. La presenza di un calciatore nerazzurro in ogni finale mondiale si ripete senza interruzioni, creando un collegamento duraturo tra la squadra e la massima competizione internazionale.

Una tradizione che si conferma anche quest’anno con Lautaro: dal 1982 c’è sempre almeno un giocatore dell’Inter in finale al Mondiale. Esiste una striscia statistica straordinaria che lega indissolubilmente l’Inter alla storia della Coppa del Mondo. A partire dall’edizione del 1982, la finale del torneo iridato ha sempre visto protagonista almeno un calciatore della rosa nerazzurra. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Gli anni Ottanta e il trionfo del blocco tedesco. La leggenda comincia a scriversi a Madrid, nella finalissima di Spagna 1982 che vede l’Italia superare la Germania Ovest per 3-1. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La dinastia nerazzurra ai Mondiali: dal 1982 c’è sempre un interista in finale!

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