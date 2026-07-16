L' Inter e quel Dna Mondiale | dal 1982 a oggi c' è sempre stato almeno un nerazzurro in finale La lista completa

L'Inter conferma la sua presenza in finale mondiale per la dodicesima volta consecutiva, con almeno un suo calciatore in campo. Quest'anno, a mantenere questa tradizione, è stato Lautaro Martinez, che ha segnato il gol decisivo contro l'Inghilterra. La squadra nerazzurra si mantiene così come elemento costante nelle finali del torneo internazionale, senza interruzioni dalla stagione 1982.

Dna. Mondiale. Per la 12esima edizione di fila l'Inter avrà almeno un suo calciatore nella finalissima di un Mondiale. A evitare che la tradizione si rompesse proprio quest'anno ci ha pensato Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e autore del gol decisivo contro l'Inghilterra. Un'incornata che è valsa la finale contro la Spagna con tante di lacrime nel finale. "Questo momento lo sognavo da una vita" le parole al fischio finale del Toro che si è preso anche una rivincita personale., L'ex Racing, che ha rappresentato l'Inter anche nella finale del 2022 vinta contro la Francia in Qatar, si candida a partire dal 1' domenica contro le Furie Rosse. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Italia 1982, una storia azzurra [Doc 2022]

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