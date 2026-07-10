Causio punge Infantino | Non ha invitato alcun campione italiano del 1982 Forse perché è interista

Franco Causio ha criticato il presidente della FIFA per non aver invitato alcun calciatore italiano campione del mondo nel 1982 alla cerimonia di commemorazione. L’ex giocatore ha suggerito che la mancata convocazione potrebbe essere legata alla sua appartenenza a una squadra rivale, ritenendo che la scelta possa essere influenzata dal fatto che in quella formazione vi fossero molti giocatori della sua ex squadra. La critica è stata rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera.

Causio su Infantino: «Non ha invitato alcun campione italiano del 1982. Forse perché è interista e in quella squadra c’erano tanti bianconeri». A 44 anni dalla finale del Mondiale 1982, Franco Causio ha ripercorso ricordi, emozioni e riflessioni in un’intervista al Corriere della Sera. L’ex campione azzurro ha dedicato un pensiero speciale ai compagni scomparsi, ricordando quanto siano ancora presenti nella sua quotidianità: «Dico tutti i giorni una preghiera per Gaetano Scirea, Paolo Rossi ed Enzo Bearzot», ha raccontato, aggiungendo: «Sono molto religioso e penso sempre a loro tre, uomini, amici, calciatori straordinari». Longevità dei calciatori moderni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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