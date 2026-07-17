Un compleanno che diventa un manifesto di complicità ed empatia e l'occasione per raccontare al mondo tutto il proprio amore. Sarah Felberbaum ha pubblicato sui social i suoi auguri a Gaia De Rossi, la primogenita del marito Daniele De Rossi, che ha appena spento ventuno candeline. Un toccante tributo che svela un legame profondo, nutrito da un'intesa solida e da una costante presenza reciproca. "A te, che negli anni sei diventata la mia persona". Inizia così il lungo messaggio scritto da Sarah Felberbaum su Instagram. "A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La dedica di Sarah Felberbaum per i 21 anni di Gaia De Rossi: "Sei diventata la mia persona"

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L’attrice ha festeggiato sui social il compleanno della primogenita del marito Daniele De Rossi, condividendo una serie di fotografie e parole cariche di affetto e gratitudine x.com

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