La dedica di Big Mama nella tesi di laurea commuove tutti | le parole per chi non ce l’ha fatta e ringrazia il suo medico

Il 15 luglio 2026, una giovane rapper ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Durante la cerimonia, ha dedicato il risultato a chi non ce l’ha fatta, ringraziando anche il suo medico. La sua dedica ha suscitato emozioni tra i presenti, sottolineando il significato personale di questo momento. La laurea rappresenta un passo importante nella sua carriera, e le parole pronunciate sono state condivise come testimonianza di gratitudine e ricordo.

Il 15 luglio 2026 è una data da segnare in rosso per Marianna Mammone, in arte Big Mama. Non solo perché la rapper ventiseienne ha conquistato la laurea triennale in Urbanistica: città, ambiente e paesaggio al Politecnico di Milano, ma soprattutto per le parole con cui ha scelto di dedicare questo traguardo. Parole che arrivano dritte al cuore e che raccontano una battaglia personale mai dimenticata. Circondata dalla sua famiglia arrivata da San Michele di Serino, in provincia di Avellino, e dagli amici che l’hanno festeggiata con striscioni colorati davanti alla sede dell’ateneo milanese, Big Mama ha condiviso sui social le immagini di una giornata che rappresenta molto più di un semplice successo accademico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Big Mama Dottoressa: La Laurea Che Cambia Tutto Dopo Il Linfoma

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