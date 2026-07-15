Big Mama si è laureata la tesi sulla sua città e la dedica | A tutte le vittime di cancro e alla mia Irpinia
La cantante Big Mama, nome d’arte di Marianna Maimone, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La sua tesi, dedicata alla città e alle vittime di cancro, è stata anche rivolta al medico che l’ha aiutata a guarire. Si tratta della prima laurea universitaria per la cantante, che ha scelto di dedicare il suo lavoro a persone colpite dalla malattia e alla sua terra, l’Irpinia.
Big Mama si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La cantante, all'anagrafe Marianna Maimone, è diventata dottoressa per la prima volta e ha dedicato la sua tesi di laurea "a tutte le vittime di cancro" e al medico che l'ha aiutata a guarire. Nel 2020 le era stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Adesso chiamatemi dottoressa però BigMama ha preso la laurea triennale in architettura urbanistica ed ingegneria civile presso il Politecnico di Milano ed ha festeggiato questo traguardo importante insieme ai suoi genitori con un bellissimo messaggio è un facebook
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