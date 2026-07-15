Big Mama si è laureata la tesi sulla sua città e la dedica | A tutte le vittime di cancro e alla mia Irpinia

La cantante Big Mama, nome d’arte di Marianna Maimone, si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La sua tesi, dedicata alla città e alle vittime di cancro, è stata anche rivolta al medico che l’ha aiutata a guarire. Si tratta della prima laurea universitaria per la cantante, che ha scelto di dedicare il suo lavoro a persone colpite dalla malattia e alla sua terra, l’Irpinia.

Big Mama si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La cantante, all'anagrafe Marianna Maimone, è diventata dottoressa per la prima volta e ha dedicato la sua tesi di laurea "a tutte le vittime di cancro" e al medico che l'ha aiutata a guarire. Nel 2020 le era stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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