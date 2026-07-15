Chiamatemi dottoressa | Big Mama si laurea con dedica speciale

Big Mama si è laureata con una dedica speciale, chiedendo di essere chiamata “dottoressa”. La cantante, nota per il suo carattere vivace e ironico, ha condiviso il momento sui social, sottolineando il suo traguardo con entusiasmo. La sua laurea rappresenta un risultato personale importante, mentre mantiene il suo stile diretto e scherzoso. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato con affetto e sostegno.

Tempo di lettura: 2 minuti “Adesso chiamatemi dottoressa però”. Non perde la sua inconfondibile ironia la vulcanica Big Ma ma, purosangue irpina, che oggi ha preso la laurea triennale in architettura urbanistica ed ingegneria civile presso il Politecnico di Milano ed ha festeggiato questo traguardo importante insieme ai suoi genitori con un bellissimo messaggio è una dedica: “ A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al Silenzio. A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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