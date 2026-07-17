La crisi del riso arriva a Bruxelles | Rivedere i dazi
A Bruxelles si discute di rivedere i dazi sul riso importato. Le aziende agricole locali segnalano costi crescenti e margini molto ridotti, mentre le importazioni a basso prezzo continuano a entrare nel mercato. La questione riguarda direttamente la competitività del settore, che si trova sotto pressione da pratiche commerciali che influenzano i prezzi e la sostenibilità delle aziende.
La battaglia del riso italiano sbarca a Bruxelles. E con essa anche le preoccupazioni delle aziende agricole del territorio, sempre più schiacciate da costi in aumento, importazioni a basso prezzo e margini ridotti all’osso. Lunedì una delegazione di Confagricoltura Milano Lodi Monza e Brianza, guidata dal presidente Francesco Pacchiarini, è stata ricevuta al Parlamento europeo, per un’audizione dedicata al comparto risicolo. Accanto ai rappresentanti del Lodigiano erano presenti i vertici di Confagricoltura Pavia e la presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba. Al centro del confronto, una situazione che gli operatori definiscono sempre più critica: il prezzo riconosciuto ai produttori non copre più i costi di produzione, mentre il mercato europeo continua ad aprirsi alle importazioni provenienti da Paesi extra Ue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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