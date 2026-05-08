La crisi del settore del riso nel Nord Italia si aggrava a causa dei dazi imposti dall'Unione Europea su importazioni provenienti da Cambogia e Myanmar. Circa 3.500 aziende che operano tra Novara e Pavia si trovano in difficoltà, con molte che temono di non riuscire a sostenere i costi e a mantenere la produzione. La misura commerciale ha portato a un calo delle esportazioni e a un aumento delle difficoltà per i produttori locali.

? Domande chiave Come faranno le 3.500 aziende tra Novara e Pavia a sopravvivere?. Perché i dazi verso Cambogia e Myanmar penalizzano i produttori italiani?. Quali settori europei dovrebbero compensare la perdita dei risicoltori locali?. Cosa rischiano le economie dei borghi rurali con il crollo del riso?.? In Breve 3.500 aziende tra Novara, Vercelli e Pavia rischiano il collasso economico.. Esenzione dazi per cereali provenienti da Cambogia e Myanmar.. Gianfranco Quaglia evidenzia la concorrenza asimmetrica con i prezzi asiatici.. Crisi colpisce botteghe e servizi nei distretti rurali del Novarese.. Le 3.500 aziende agricole tra Novara, Vercelli e Pavia affrontano un rischio concreto dopo la decisione di Bruxelles che annulla il valore della risicoltura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi del riso nel Nord: i dazi UE mettono in ginocchio le aziende

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