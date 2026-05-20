Dazi Usa Bruxelles trova la quadra sull’intesa

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di cinque ore di negoziati, i rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europea hanno concluso la loro sessione notturna con un accordo sulla normativa relativa ai dazi americani. L’intesa riguarda la messa in pratica dell’accordo di Turnberry, firmato a luglio in Scozia, che coinvolgeva anche il presenza di un ex presidente statunitense. La decisione si inserisce nel quadro delle discussioni tra le istituzioni europee e gli Stati Uniti in merito a questioni commerciali.

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Dopo oltre cinque ore di colloqui, i negoziatori del Parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno raggiunto nella notte di martedì un compromesso sulla legislazione necessaria per attuare l’accordo di Turnberry siglato a luglio in Scozia con Donald Trump. Il compromesso punta a stabilizzare i rapporti transatlantici ma introduce anche forti strumenti di tutela per l’Europa nel caso di nuove ostilità commerciali americane. Il primo regolamento elimina i dazi residui sui prodotti industriali statunitensi e concede condizioni preferenziali ad alcuni prodotti agricoli e ittici Usa, mentre il secondo proroga la sospensione dei dazi europei sulle aragoste americane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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