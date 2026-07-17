la conserva della neve celebra i frutti della natura

Notizia in breve

Il 19 e 20 settembre 2026, l’Orto Botanico di Roma aprirà nuovamente le sue porte per la tradizionale mostra mercato di giardinaggio, organizzata dalla Conserva della Neve. L’evento durarà due giorni e presenterà una varietà di prodotti legati alla biodiversità, al vivaismo e alla cultura del verde. Tra le iniziative in programma, ci saranno esposizioni di piante e frutti, tra cui la Mela Rosa Fragola.