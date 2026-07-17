La Conserva della Neve celebra i frutti della natura

Da gbt-magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 e 20 settembre 2026, l’Orto Botanico di Roma aprirà nuovamente le sue porte per la tradizionale mostra mercato di giardinaggio, organizzata dalla Conserva della Neve. L’evento durarà due giorni e presenterà una varietà di prodotti legati alla biodiversità, al vivaismo e alla cultura del verde. Tra le iniziative in programma, ci saranno esposizioni di piante e frutti, tra cui la Mela Rosa Fragola.

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All’Orto Botanico di Roma la storica mostra mercato di giardinaggio.. Due giorni tra biodiversità, cultura, vivaismo d’eccellenza Mela Rosa Fragola Il 19 e 20 settembre 2026 l’Orto Botanico di Roma – Sapienza Università di Roma riaprirà le sue porte a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del verde. Torna infatti La Conserva della Neve, la storica mostra mercato di giardinaggio che, giunta alla XXI edizione, continua a raccontare il mondo delle piante attraverso un percorso capace di unire cultura, ricerca, bellezza e sostenibilità. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione saranno “I Frutti”, protagonisti di un viaggio che andrà ben oltre il loro valore botanico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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