A Massa, è stata allestita una scultura di fiori intitolata ‘Madre natura’ per celebrare la festa della mamma. La realizzazione del volto e della struttura interna della scultura è stata descritta come complessa, con dettagli specifici sui materiali e le tecniche utilizzate. Nei prossimi giorni, alcuni fiori, tra cui il glicine e le azalee, saranno sostituiti da altre varietà floreali per mantenere l’effetto visivo dell’opera.

? Punti chiave Come sono stati realizzati il volto e la struttura interna?. Quali fiori sostituiranno il glicine e le azalee nei prossimi giorni?. Perché l'autrice ha scelto di usare radici invece di fiori recisi?. Chi ha collaborato alla costruzione tecnica della scultura vegetale?.? In Breve Leonardo Mariotti ha costruito la base in ferro e pallet per Elena Caribotti.. Il volto in carta pesta e radici è stato modellato per due settimane.. I titolari MB Garden sono Giovanni Bellè, Paola Sensi e il figlio Marco Bellè.. Emily Maestrelli ha gestito la promozione digitale dell'opera su canali social.. A Massa, l’opera floreale denominata Madre natura creata da Elena Caribotti diventa il simbolo della ricorrenza della festa della mamma celebrata oggi, domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, la scultura di fiori ‘Madre natura’ celebra la festa della mamma

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