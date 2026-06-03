Fiumicino celebra i 30 anni della Riserva del Litorale Romano | visite guidate laboratori e natura

Fiumicino organizza eventi per i 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Sono in programma visite guidate, laboratori e attività legate alla natura, alla storia e all’archeologia. L’iniziativa si svolge durante l’estate e coinvolge il pubblico in diverse occasioni di approfondimento e scoperta del territorio. La celebrazione si concentra sull’offerta di esperienze educative e ricreative dedicate alla tutela e alla conoscenza dell’area protetta.

Fiumicino, 3 giugno 2026 – Un’estate di appuntamenti tra natura, storia, archeologia e educazione ambientale per celebrare i trent’anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. In occasione dell’anniversario dell’istituzione della Riserva, prende il via un ricco programma di iniziative, realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino. Da giugno ad agosto saranno promosse attività rivolte a cittadini, famiglie, studenti, anziani e bambini, con percorsi educativi, visite guidate, laboratori ed esperienze all’aria aperta. L’obiettivo è far conoscere e valorizzare alcuni dei luoghi più significativi della Riserva e del territorio comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trent'anni della riserva del Litorale Romano: visite, laboratori e percorsi da giugnoDa giugno, la riserva naturale statale del Litorale Romano organizza visite guidate, laboratori e percorsi per celebrare i trent'anni dalla sua...

La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni: festa e confronto all’Oasi Lipu di OstiaLa Riserva Naturale del Litorale Romano celebra il suo trentesimo anniversario con un evento che si svolge all’Oasi Lipu di Ostia.

Temi più discussi: Trent’anni della Riserva del Litorale Romano: tre mesi di eventi tra natura, archeologia e scoperta del territorio; Fiumicino celebra i 30 anni della Riserva del Litorale Romano: un mese di eventi tra natura, storia e archeologia; Fiumicino, mistero al vecchio faro: vigilante accoltellato nell’area del futuro porto crocieristico; Osservatorio Ambientale, Mauro Mocci avvia il mandato.

Trent'anni della riserva del Litorale Romano: visite, laboratori e percorsi da giugnoLe attività sono rivolte a un pubblico trasversale: cittadini, famiglie, studenti, anziani e bambini. In programma percorsi educativi, visite guidate, laboratori ed esperienze all'aria aperta che ... romatoday.it

Picnic alla Riserva Naturale Statale del Litorale RomanoUn picnic per festeggiare i 30 anni dalla istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che tutela gran parte del territorio del Comune di Fiumicino e che da oltre un decennio resiste ... romatoday.it