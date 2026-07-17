La classifica delle tasse regionali dove si paga di più l' addizionale Irpef | Stangata ad agosto

A agosto, si registra un aumento delle tasse regionali sull’addizionale Irpef. L’importo versato dipende dal reddito e dalla regione di residenza. Le aliquote variano in base agli scaglioni di reddito, influenzando l’ammontare finale. La differenza tra le regioni si traduce in pagamenti più o meno elevati per lavoratori, pensionati e pensionate. La situazione si evidenzia attraverso le classifiche regionali, che mostrano i territori con le aliquote più alte e più basse.

Quanto paga una lavoratrice o un lavoratore, ma anche un pensionato o una pensionata per l’addizionale regionale Irpef? Varia in base al reddito, ovvero allo scaglione di riferimento certo, ma anche in base alla regione di residenza. Le regioni possono strutturare i prelievi ancora in quattro scaglioni, non accorpando le prime due fasce. C’è tempo per adeguarsi alla legge di bilancio. Nel frattempo è possibile calcolare quanto paga un lavoratore tipo con uno stipendio medio. Irpef regionale: dove si paga di più Irpef in aumento: Cgil lancia allarme "stangata" L'addizionale regionale più alta: la classifica Irpef regionale: dove si paga di più Le regioni possono scegliere in che modo far pagare l’Irpef. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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