Tasse Addizionali Irpef | a Napoli si paga più del doppio che a Milano Il report

Una recente analisi mostra che, a parità di reddito, le addizionali Irpef a Napoli sono più alte rispetto a quelle di Milano, arrivando a superare di oltre il doppio l'importo pagato nel capoluogo lombardo. La differenza si evidenzia confrontando le aliquote applicate nelle due città, con Napoli che applica tariffe più elevate. La situazione riguarda cittadini con redditi simili, ma le imposte risultano più salate nel Sud rispetto al Nord.

A parità di reddito, vivere a Napoli può significare pagare, in fatto di addizionali Irpef, molto di più rispetto a chi vive in alcune grandi città del Nord. È quanto emerge dallo studio della Uil sulle addizionali Irpef regionali e comunali, che fotografa una forte disparità territoriale nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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