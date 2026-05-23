Partite Iva slitta al 20 luglio la scadenza delle tasse ma ad agosto si pagherà di più
La scadenza delle tasse per le partite Iva è stata spostata al 20 luglio. Tuttavia, chi sceglie di pagare ad agosto dovrà affrontare importi più elevati. Il calendario fiscale 2026 presenta modifiche, con una proroga che consente di posticipare i versamenti, ma con costi maggiori per chi decide di rinviare. La novità riguarda sia le date che i relativi importi da versare.
Il calendario fiscale 2026 cambia volto per le partite Iva. Arriva una proroga attesa, ma aumentano i costi per chi decide di rinviare ulteriormente i versamenti. La novità è contenuta nel decreto accise approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 maggio 2026, che interviene sulle scadenze legate alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025. Proroga al 20 luglio, chi riguarda. Il primo cambiamento riguarda lo slittamento del termine per il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte, con la scadenza che passa dal 30 giugno al 20 luglio 2026. Una misura che interessa principalmente: i titolari di partita Iva soggetti agli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Decreto Fiscale 2026 tutte le novita semplici da capire per partite IVA e imprese
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