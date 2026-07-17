Apple ha intentato una causa contro un'azienda di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, accusandola di spionaggio industriale. Secondo il procedimento legale, sei ex dipendenti di Apple sarebbero stati assunti dall'altra azienda portando con sé informazioni riservate e competenze acquisite durante il loro lavoro. La causa mira a bloccare ulteriori azioni e a ottenere risarcimenti per i danni subiti.

Stati uniti La compagnia di Tim Cook accusa il colosso dell'intelligenza artificiale di aver sottratto informazioni e competenze arruolando sei ex dipendenti della mela Stati uniti La compagnia di Tim Cook accusa il colosso dell'intelligenza artificiale di aver sottratto informazioni e competenze arruolando sei ex dipendenti della mela Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. I rapporti tra Apple e OpenAI non sono mai stati particolarmente idilliaci. Dopo un primo periodo in cui sembrava che le due aziende potessero avviare una partnership per far sbarcare l’AI sui prodotti di Cupertino, tra le due bit tech è calato una sorta di gelo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Apple.

© Ilmanifesto.it - La causa Apple Open Ai: “Spionaggio industriale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Apple dichiara guerra a OpenAI: spionaggio e segreti rubati

Notizie e thread social correlati

Apple fa causa a Open Ai: “Ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate”Apple ha intentato una causa contro OpenAI, accusando la società di aver sottratto segreti commerciali e informazioni riservate.

Chatbot e spionaggio industriale. Come Pechino prova a copiare l’AI americanaA gennaio 2025, con il lancio di DeepSeek, la Cina sembrava aver ridotto il divario con la Silicon Valley nel settore dell’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Apple fa causa a OpenAI per furto di segreti commerciali; Apple fa causa a OpenAI: scontro totale sui segreti dell'hardware; TG5: Ue contro Meta, causa Apple a Open Ai Video; Apple fa causa a Open Ai: Ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate.

Apple e OpenAI, un’email sbagliata avrebbe fatto naufragare i colloqui prima della causaSecondo un report di NBC News le trattative tra Apple e OpenAI si sarebbero interrotte dopo che un avvocato esterno di Apple ha scambiato per errore l'identità del general counsel di OpenAI, mesi prim ... ispazio.net

Ora di scalzare #Usa da #MedioOriente, sono i loro miliardi la causa prima delle bombe e della barbarie sionista. La #Nato ad #Europa sta stretta. Chiudere subito ogni base Usa. È giunto il momento di calare il sipario sulla allenza difensiva #Nato. x.com

Apple contro OpenAI: perché Jony Ive resta fuori dalla causaJony Ive rischia di ritrovarsi trascinato dentro la battaglia legale che vede Apple ed OpenAI l’una contro l’altra, e per l’azienda di Cupertino è probab ... tecnoandroid.it