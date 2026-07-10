Apple fa causa a Open Ai | Ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate

Apple ha intentato una causa contro OpenAI, accusando la società di aver sottratto segreti commerciali e informazioni riservate. La denuncia sostiene che OpenAI abbia condotto una campagna di furto di dati per sviluppare un proprio hardware destinato ai consumatori. La disputa legale si svolge a San Francisco, con l'azienda di Cupertino che chiede risarcimenti e misure cautelari. La causa si basa su accuse di spionaggio industriale e violazione di proprietà intellettuale.

San Francisco, 10 luglio 2026 – Battaglia legale tra Big Tech. Apple ha fatto causa a OpenAi, accusando la società di intelligenza artificiale di aver orchestrato una campagna per rubare segreti commerciali nel tentativo di sviluppare un proprio hardware destinato ai consumatori. La causa delinea il quadro di un impegno aggressivo da parte di OpenAi per sottrarre dipendenti ad Apple ed estrarre informazioni riservate al fine di costruire il proprio dispositivo. "A ogni livello, dai membri del personale tecnico fino al Chief Hardware Officer, e in coordinamento con i partner commerciali, OpenAI ha sottratto segreti commerciali e informazioni riservate di Apple", scrivono i legali di Cupertino nella denuncia di 41 pagine depositata presso un tribunale federale della California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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