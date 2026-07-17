La Calabria inquieta di Andrea Esposito

Da ilmanifesto.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Sila, la montagna assoluta. Il silenzio e i sentieri, gli alberi, le rovine, aggirarsi lassù è come muoversi su un vuoto incombente, una voragine che ti attornia. Non è solo quello che sta in basso, che ti circonda, o addirittura che ti sovrasta. È l’inquietudine; il senso di perdita che si prova, non solo rispetto a qualcuno, a qualcosa, ma anche e soprattutto rivolti a sé stessi. Sei lassù, nel cuore della Calabria, sei perso ancora prima di perderti e fai conti con tutti i tuoi passati, familiari o meno, e a ogni passo provi a ricucire col territorio quello che la tua e altre partenze hanno strappato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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